Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin olayda annenin bebeği, "uyanmadığını" söyleyerek hastaneye götürdüğü öğrenildi.

Aralarında bebeğin annesinin de olduğu 5 kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturmada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, anne B.Y, olay 5 Eylül'de gerçekleşmesine rağmen vücudunda darp izleri bulunan 2 yaşındaki kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Minik S.Y'yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesi üzerine durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadede, "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenildi.

MUHTAR ÖZTÜRK: UTANÇ VERİCİ BİR OLAY

Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, AA muhabirine, mahalle adına üzücü ve utanç verici bir olay yaşandığını söyledi.

Öztük, bu durumdan Malkaralılar adına utanç duyduklarını ifade etti.

Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:

"Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik.

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Nine 'Ben gitmem' dedi. Defalarca gitmemize rağmen olmadı. 'Çocukları çocuk yetiştirme yurtlarına verelim' dedik. Baba, 'Hayır ben vermem çocuklarımı, ben bakacağım' dedi. Bu aile böyle bir aile. Çok sağlıklı bir aile değildi. S.Y. bebeğin ailesini ne tanıyorum ne biliyorum. Onların hakkında hiçbir bilgim yok."