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HaberlerDünyaSon dakika... Teksas'tan sonra Ohio! ABD'de ikinci silahlı saldırı! - Haberler

Son dakika... Teksas'tan sonra Ohio! ABD'de ikinci silahlı saldırı!

DHA

Son dakika... ABD'de ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda insanın vurulduğu ve en az 7 kişinin hayatını kaybetti belirtildi. Ayrıntılar geliyor...

ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir AVM'de düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

EN AZ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'daki habere göre yerel medya, çok sayıda kişinin vurulduğunu duyurdu. En az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı olayda saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu. Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.

 

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