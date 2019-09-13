TEM Altınşehir Viyadüğü'nde gaz tankeri devrildi... Tüm şeritler trafiğe kapatıldı...
TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde oksijen yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin tankeri yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların ardından ulaşım tek şeritten sağlanıyor...
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