"AYNI DEPREMİ BURADA YAŞADIK"

Kahramanmaraş’taki depremleri hissettiklerini ve bu sırada evlerindeki çatlakların büyüdüğünü belirten Fadime Yılmaz, “5 yıldır arazide kaymalar var. Burası afet bölgesi ilan edildi. İmkanı olan evlerini bıraktı gitti, imkanımız olmadığı için burada kaldık. Korku ile evimde yaşamaya devam ediyorum. Ev gittikçe yanlıyor. Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Aynı depremi biz de burada yaşadık. Orada deprem olunca bizim evimiz çok sallandı. O korku ile yataktan fırladık. Eşim biraz ağır işitiyor. Onu kaldırdım ve dışarı çıktık. Korkudan eve giremedik. Dışarıda yattık. Ev bütün olarak gitti geldi, yanladı. Yerlerde ve duvarlarda olan ufak tefek çatlaklar hep büyüdü. Ev şu an yamuk duruyor” dedi.