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Trabzon kurası! MHP ve İYİ Parti arasında miting yarışı

MHP ve İYİ Parti'nin 10 Mayıs'ta Trabzon'da miting yapma kararı kuraya gitti. İki parti de Atatürk Alanı'nda miting yapmak isterken, kurayı İYİ Parti kazandı

Son dakika: Trabzon kurası! MHP ve İYİ Parti arasında miting yarışı
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10 Mayıs'ta MHP ve İYİ Parti Trabzon'da miting yapmaya karar verdi. İki taraf da kentteki tüm mitinglerin yapıldığı Atatürk Alanı'nda miting yapmak isteyince kura çekildi. Kurayı kazanan İYİ Parti oldu.

Seçime sayılı günler kala 10 Mayıs'ta hem MHP hem de İYİ Parti Trabzon'da miting için başvuruda bulundu. Başvuru aynı gün ve aynı alan için olunca, konunun il seçim kuruluna taşınması düşünüldü. Ancak İl seçim kurulunda yapılacak kura çekimine göre sadece kuradan çıkan parti miting yapabilecekti. Bu nedenle İYİ Parti İl Başkanı Fatma Başkan ile MHP İl Başkanı Ömer Ayar kendi aralarında kura çekmek için anlaştı.

KURA RESTORANDA ÇEKİLDİ

İl başkanlarının kendi aralarında vardığı uzlaşma sonucunda heyetler bir restoranda buluştu. Heyetlerin huzurunda restoranda yapılan kura çekiminde İYİ Parti yetkilisi Atatürk Alanı’nı çekti. Bunun üzerine MHP heyeti de mitingi Atapark'ta yapma kararı aldı. Buna göre 10 Mayıs'ta MHP Lideri Devlet Bahçeli 13:00'te, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise saat 17:00'de Trabzonlulara seslenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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