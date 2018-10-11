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Son dakika... Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Trump, "Kaşıkçı konusunda ne olduğunu bulmak zorundayım" dedi

11.10.2018 - 15:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Trump, "Suudi gazetecinin kaybolmasını yakından takip ediyoruz. Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu. Kaşıkçı konusunda ne olduğunu bulmak zorundayım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, soruşturması konusunda Türkiye'ye yardımcı olmak için soruşturmacılarının konuya dahil olduğunu ve Suudi Arabistan ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Trump Fox News'in "Fox&Friends" programda yaptığı söyleşide "Çok güçlüyüz. Ve bizim de orada soruşturmacılarımız var ve Türkiye ile birlikte çalışıyoruz ve açıkçası Suudi Arabistan ile de çalışıyoruz. Ne olduğunu bulmak istiyoruz" dedi.

Trump, "Gazetecilere bunların yapılmasına izin veremeyiz, her şeyi öğrenmek istiyoruz. Neler olduğunu anlamak istiyoruz. Bu durum bizim ve White House için çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Suudi Arabistan yetkilileri ile konuştuğunu ve yaşananların son derece kötü bir durum olduğunu belirterek, "Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında Türkiye ile iletişimde olduklarını söyleyen ABD Başkanı, "Suudi yetkililerle görüştüm, bu son derece kötü bir durum. Suudi Hükümeti'nden sorularımıza yanıt bekliyoruz. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması derinlemesine araştırılmalı. Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz, bu olayın sonuna kadar gideceğiz. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'da görmek ve ağırlamak istiyorum" dedi.

ABD İSTİHBARATI KAŞIKÇI'YI BİLGİLENDİRDİ Mİ?

Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı'yı tutuklamaya yönelik önceden yaptığı planlara dair ABD'nin elde ettiği istihbaratlar, Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı'yı tehlikede olduğu konusunda uyarıp uyarmadığına dair soru işaretlerini doğurdu.

 

ABD'de 2015'te imzalanan bir yönergeye göre, istihbarat ajanslarının kaçırılma, ciddi bir şekilde yaralanma ya da öldürülme tehlikesi bulunan kişileri uyarma yükümlülüğü var. Bu zorunluluk için söz konusu kişinin ABD vatandaşı olması şartı bulunmuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen eski bir ABD istihbaratı yetkilisi, "Kaşıkçı'nın yakalanması, tutuklanması olarak yorumlanmış ve bu nedenle uyarı zorunluluğu doğmamış olabilir ama söz konusu dinlemelerde şiddet içeren eylemler planlanmışsa evet, Kaşıkçı uyarılmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Uyarı sürecinden sorumlu olan Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi, Kaşıkçı ile bu konuda iletişime geçilip geçilmediği konusunda yorum yapmadı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

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