Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na bir hafta önce girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili olay gizemini korumaya devam ederken, Kaşıkçı için adli tıp ve olay yeri inceleme ekiplerinin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun rezidansına girip girilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim'de saat 13.14'te Suudi Arabistan'ın Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdi. O tarihten sonra Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamadı.

Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan iki uçakla gelen 15 kişilik ekibin, konsolosluğa girdikleri, daha sonra ise ülkelerine geri döndükleri ortaya çıkmıştı.

Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'e bıraktığı cep telefonuna bağlı olan bir Apple Watch saat taşıdığını, akıbeti konusunda bu saatten gelen verilerin önemli ipuçları verebileceğini söyledi.

"Kalp atışını ve bulunduğu konumu gösterebilen saatin nerede olduğu henüz bilinmese de, istihbarat servisi, savcılıktan yetkililer ve teknoloji ekipleri bunun üzerinde çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

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