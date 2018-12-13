Her yıl yeni yıl için düzenlenen, muhabirler, sunucular ve spikerlerin katıldığı parti Trump tarafından iptal edildi.

Trump'ın bu kararı şok etkisi yaratırken, basınla arası iyi olmayan ve her fırsatta hakkında yalan haberler yaptıklarını söyleyerek 'Sahte medya' ifadesini kullanan Trump'ın geçtiğimiz haftalarda, Beyaz Saray basın toplantılarında yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta ile de arasında gerilim yaşanmış, Acosta'nın Beyaz Saray basın kartı askıya alınmıştı.

Geçtiğimiz yıl ise, ABD'de Beyaz Saray tarafından her yıl düzenlenen ve birçok basın mensubunun davet edildiği Noel Partisi'ne uzun yıllardır davet edilen biri eşcinsel, diğeri siyah olan iki gazeteci çağrılmamış, davet edilmemelerinde siyasi bir amaç olduğu iddiaları öne sürülmüştü.

Bugün First Lady Melania Trump da açıklamalarda bulunarak ateş püskürmüş, 'Trump' soyadından fayda sağlamak isteyen kişileri "komedyenlerden gazetecilere, şarkıcılardan yazarlara" olarak nitelendirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ