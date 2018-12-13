ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, ABD merkezli haber kanalı Fox News'e röportaj verdi. Eşinin bir dönem daha ABD Başkanı seçilmesi durumundaki fikirleri sorulan Melania, "Eşimin inanılmaz bir iş yaptığını düşünüyorum. ABD, tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Ülkenin iyi şeyler yapmasına devam etmesini istiyorum" yanıtını verdi.

First Lady olmanın en büyük zorluğunun, adını ve ailesinin soyadını kullanarak fayda sağlamaya çalışan kişilerle uğraşmak olduğunu söyledi.

Melania, 'Trump' soyadından fayda sağlamak isteyen kişileri "komedyenlerden gazetecilere, şarkıcılardan yazarlara" olarak nitelendirdi.

Programın sunucusu First Lady'e, bu durumun kendisini üzüp üzmediğini sorması üzerine ise, Melania Trump, "Üzmüyor. Problem, hikaye yazmaları ve bunların doğru olmaması" şeklinde yanıt verdi.

Gündemi takip ettiğini söyleyen Melania, "Neler olup bittiğini takip ediyorum, eşime tavsiyelerde bulunuyor ve fikrimi belirtiyorum. Beni bazen dinliyor bazen de dinlemiyor. Bazen eşimin üslubunu onaylamıyorum ve bunu ona söylüyorum" dedi.

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