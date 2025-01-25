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        Haberler Gündem Son dakika: Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı

        Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 02:01 Güncelleme: 25.01.2025 - 02:02
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        TDK Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Kadir Çokçetin ve Türkiye'nin Nikaragua Büyükelçiliğine Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.

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