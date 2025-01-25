Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert getirildi
Giriş: 25.01.2025 - 02:01 Güncelleme: 25.01.2025 - 02:02
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Kadir Çokçetin ve Türkiye'nin Nikaragua Büyükelçiliğine Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.
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