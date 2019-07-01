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HaberlerDünya

Son dakika... Türkiye Kıbrıs için harekete geçti!

HABERTURK.COM / AA

Son dakika... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uçan, daha sonra S-200 füzesi olduğu söylenen bir cismin Taşkent köyüne yakın bölgeye düşerek şiddetli patlama ile beraberinde bölgede korkuya neden olmuştu. KKTC Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay bir açıklama yaparak Türkiye'den AFAD'dan uzman bir ekibin KKTC'ye gittiğini duyurdu

Son dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Taşkent köyünde bir cismin düşmesi sonucu patlamanın meydana geldiği olay yeri, havadan görüntülendi. 
KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyüne 200 metre uzaklıkta 00.30’da bir cismin düşmesi sonrası patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Patlamanın meydana geldiği bölge polis tarafından güvenlik kordonuna alındı. Olay yeri havadan görüntülendi. Askeri birimler bölgede güvenlik alanını genişleterek arazideki parçaları arama çalışmalarını sürdürürken, patlayan bir cismin parçasının da Dikmen köyü bölgesine düştüğü tespit edildi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız olaylar ertesinde tedbir mahiyetinde Türkiye’den AFAD'dan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) az sonra dört kişilik bir uzman ekip ülkemize geliyor. Ülkemize gelecek olan ekip Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızla birlikte patlamanın olduğu bölgede cihazlar eşliğinde kimyasal ölçüm yapacak. Kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceğiz." dedi. 

 

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