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KKTC'ye düşen cisim, 'Suriye'ye ait S-200 füzesi' iddiası

DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşüp, patlayan cismin, Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi olduğu iddia edildi.

KKTC

DHA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Taşkent'e düşen füze Suriye'nin İsrail'e karşı hava savunmasında kullandığı bir füzesi olma ihtimali yüksek. 

İsrail'in dün akşam Suriye'ye yönelik saldırısına değinen aynı kaynak, "Muhtemelen bu füze de Suriye tarafından atıldı. Füze ile ilgili bulgular ve bilgiler Genelkurmay'a iletildi. Ankara'dan net bilgi gelecek" dedi.

RUMLAR ALARMDA

Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de Taşkent'te düşen füze ile ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi. Angelidis, Kıbrıs Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK'e yaptığı kısa açıklamada, hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare halinde olduğunu ifade etti.

Patlamaya neden olan cisim konusunda çeşitli senaryoların bulunduğunu söyleyen Angelidis, konu hakkında bir sonuca varıncaya kadar herkesin sabırlı olmasını da istedi.

 

OLAY YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyüne 200 metre uzaklıkta 00.30’da bir cismin düşmesi sonrası patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Patlamanın meydana geldiği bölge polis tarafından güvenlik kordonuna alındı. Olay yeri havadan görüntülendi. Askeri birimler bölgede güvenlik alanını genişleterek arazideki parçaları arama çalışmalarını sürdürürken, patlayan bir cismin parçasının da Dikmen köyü bölgesine düştüğü tespit edildi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar’dan da olayla ilgili açıklama geldi. Tatar, "Taşkent köyümüz ve ülkemiz dün gece havada patlayan ve füze olduğu üzerinde durulan bir cismin düşmesi ve yangın çıkması dolayısıyla ciddi bir tehlike atlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz ve Anavatan Türkiye olay üzerindeki incelemelerini sürdürmektedir. Patlamalar ve yangının herhangi bir can kaybına neden olmaması bizleri memnun etmiştir. İlk fırsatta gereken daha detaylı açıklamanın yapılacağını belirtir halkımıza ve özellikte Taşkent köyümüze geçmiş olsun dileklerimi iletirim" açıklamasını yaptı.

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