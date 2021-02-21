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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Türkiye'yi sarsan dehşette flaş karar! - Haberler
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Son dakika haberler... Antalya'daki cinsel saldırı sanığı, adli kontrol şartlarını ihlal edince tutuklandı

Antalya'da Çiğdem Yaylak'ı (29) çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alıp götürdüğü marangoz atölyesinde cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Murat Kaya (36) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Korkunç olayın şüphelisi olan Kaya, adli kontrol şartlarını ihlal edince tutuklandı

Son dakika: Türkiye'yi sarsan dehşette flaş karar! - Haberler
Türkiye'yi sarsan dehşette flaş karar!
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DHA

30 Eylül 2019'da Antalya'da eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Çiğdem Yaylak, iş bitimi patronunun söylemesi üzerine Murat Kaya isimli müşterinin aracına binerek taksi durağına bırakılmak üzere yola çıktı.

DHA'nın haberine göre, durağa gelindiğinde Murat Kaya, araçtan inmesine izin vermediği Çiğdem Yaylak'ı dövdü. Ardından kadını otomobiliyle marangoz atölyesine götürdü. Burada kadını dövmeyi sürdüren Murat Kaya, Çiğdem Yaylak'a cinsel saldırıda bulundu. Kaya, daha sonra aracına aldığı Çiğdem Yaylak'ı bilmediği bir yerde bırakarak ayrıldı.

Polise giden Çiğdem Yaylak şikayetçi olurken, gözaltına alınan Murat Kaya ile kadına zorla uyuşturucu madde kullandırdığı öne sürülen G.K., iddiaları kabul etmedi. Olay anına ilişkin iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği tarih ve saat aralığını gösteren kamera kayıtlarının silindiğini tespit etti.

Veri kurtarma uzmanlarının yaptığı çalışma sonunda olay anına ilişkin bir kısım kamera kayıtları kurtarıldı. Murat Kaya ile G.K., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda savcının tutuklanma talebine rağmen mahkeme heyeti sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mağdur kadının aile avukatı Bilgenur Yalçın, mahkemeye ek bir dilekçe vererek sanığın tutuklanmasını istedi. Bu talebin reddedilmesi üzerine avukat Yalçın, tutuklanma talebini bir üst mahkeme olan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi dün aldığı kararda, sanığın adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmediği, bununla ilgili yasal ve geçerli bir mazeret bildirmediği, atılı cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kaldığına dair dosyaya yansıyan bilgi ve belgeleri de göz önüne alınarak, tutuklanmasına karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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