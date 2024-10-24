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        Haberler Gündem Güvenlik TUSAŞ tesislerinde anma töreni

        TUSAŞ tesislerinde anma töreni

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırısının düzenlendiği TUSAŞ'ta yapılan anma töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "TUSAŞ tesislerimize alçakça ve şerefsizce bir saldırı düzenlendi. Bu saldırıyı lanetliyor ve şehitlerimize rahmet diliyorum. Evlatlarımızın intikamını almak için kararlılığımız tam. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Maşa olan terör örgütlerinin gayelerini iyi biliyoruz. Unutulmasın ki Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiş ve eğmeyecektir" ifadelerini kullandı. Bakan Güler konuşmasında ayrıca, "29'u Irak, 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında da bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:23
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        TUSAŞ tesislerinde anma töreni
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