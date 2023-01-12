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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tuzla'da "kimyasal koku" davasında karar açıklandı
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Tuzla'da "kimyasal koku" davasında karar açıklandı

İstanbul Tuzla'da 2017 yılında çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal maddenin kanalizasyona bırakılması hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme 8 sanığa hapis cezası, 3 sanığa da beraat verdi

Son dakika: Tuzla'da
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DHA

Tuzla'da 25 Aralık 2017'de bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastanelik olduğu kimyasal kokuyla ilgili, olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen şirket sahibinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 8 sanığa hapis cezası verirken, İBB mühendisi ve vidanjör sahiplerinden 3 sanığa ise beraat kararı verdi.

Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya vidanjör şoförleri olan tutuksuz sanıklar Cihan Koca ve Ercan Kazan katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

SANIKLAR BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Sanık Cihan Koca savunmasında, 34 HA 3116 plakalı vidanjörü kendisinin kullandığını, herhangi bir suça karışmadığını ifade ederek, beraatını istedi. Duruşmada söz alan sanık Ercan Kazan suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını talep etti.

MAHKEMEDEN 8 SANIĞA HAPİS CEZASI, 3 SANIĞA İSE BERAAT KARARI

Mahkeme, şoför sanıklar Cihan Koca ve Ercan Kazan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanıkların mahkemedeki tutumları ve olumlu davranışları nedeniyle, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Mahkeme vidanjör şirketi sahibi sanık Tugay Çarkcı için ise, 'Çevrenin kasten kirletilmesi' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından toplamda 6 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanık mühendis Erol Şen hakkında 'Suçu bildirmeme' suçundan, vidanjörlerin sahipleri Rezzan Kazan ve Mehmet Ali Arıcan'a ise 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan beraat kararı verdi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen ve 97 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin hazırladığı iddianamede, biri mühendis 10'u kimyasal atığı kanalizasyona bırakan vidanjörlerin şoförleri olmak üzere 11 kişi hakkında dava açtı. Kanalizasyona kimyasal atık bırakan 4 vidanjör nedeniyle kokunun meydana geldiği belirtilen iddianamede, araçların sahipleri ve şoförlerin aralarında olduğu 10 kişi ile İBB'de mühendis olarak görev alan Erol Şen'in olaydan sorumlu tutuldu. İddianamede şüpheli Erol Şen için, 'Suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Şoför ve vidanjörlerin sahipleri olan şirket yetkililerinden oluşan diğer 10 şüpheli için de, 'İştiraken çevreyi kasten kirletme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçlarından 1'er yıl 2'şer aydan 6'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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