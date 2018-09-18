İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Netanyahu, Rus lidere hayatını kaybeden askerler için üzüntü duyduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı, Rus uçağının düşmesinden Suriye rejiminin sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kendisine ait askeri uçağın vurulmasından İsrail'in sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddedilerek, olaydan Suriye'deki Beşar Esad rejimi güçleri ile İran ve Hizbullah'ın sorumlu olduğu iddia edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayı 'şanssız koşullar zinciri' olarak nitelemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, dün Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.

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