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Haberler Gündem Politika Son dakika: Ümit Özdağ: İttifak paydaşları Kemal Bey'e zarar vermeselerdi sonuç farkı olurdu
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Ümit Özdağ: İttifak paydaşları Kemal Bey'e zarar vermeselerdi sonuç farkı olurdu

Zafer Partisi lideri Ümit özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin "Bazı Millet İttifakı paydaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır baskı altına alma girişimleri olmasaydı, hiçbir faydaları yoktu bence, ama keşke Kemal Bey'e zarar vermeselerdi, sonuç çok daha farkı olurdu" dedi

Son dakika: Ümit Özdağ: İttifak paydaşları Kemal Bey'e zarar vermeselerdi sonuç farkı olurdu
DHA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bazı Millet İttifakı paydaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır baskı altına alma girişimleri olmasaydı, hiçbir faydaları yoktu bence, ama keşke Kemal Bey'e zarar vermeselerdi, sonuç çok daha farkı olurdu. Bu seçim kazanılmayacak bir seçim değildi" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğini belirterek, "Erdoğan bu seçimi, sayısı gizlenen vatandaşlık verilen yabancıların oyları olmadan kazansaydı, kendisini tebrik ederdim. Ancak Erdoğan, seçimleri büyük ölçüde Türk halkının seçme ve seçilme hürriyetini kısıtlayan yabancı seçmen ithaliyle kazanmıştır. Zafer Partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmemekte kararlıdır. Zafer Partisi, istediği sonucu rakamsal olarak alamamıştır. Sonucun böyle olmasında Türk siyasetinin Erdoğan'a nefret ve Erdoğan'a sevgi ekseninde Millet ve Cumhur ittifakları şeklinde ikiye bölünmesinde büyük etkisi vardır" diye konuştu.

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI"

Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan protokolün seçmende sinerji yarattığını söyleyen Özdağ, "İkinci tur verilerine baktığımızda seçime katılma oranı düşmesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu artmıştır. Bu matematiksel durum, bizlere Sayın Sinan Oğan'ın oylarının ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneldiğini gösterdi. Son 3,5 günde, protokolün imzalanmasından sonra da Millet İttifakı içindeki belirli mücadelelerden dolayı Zafer Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha fazla olurdu. Ancak bu süre içinde Zafer Partisi, üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır" ifadelerini kullandı.

"SONUÇ ÇOK FARKLI OLURDU"

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokole ilişkin soru üzerine, "CHP ile imzaladığımız protokolde ortaya konulan hususlar, bundan 3 ay önce ortaya konulsaydı ve Zafer Partisi'nin seçimlerden sonra Kemal Bey'in kazanması durumunda Türk siyasetinde oynayacağı rol, açık yüreklilikle ortaya konsaydı, bazı Millet İttifakı paydaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır baskı altına alma girişimleri olmasaydı, hiçbir faydaları yoktu bence, ama keşke Kemal Bey'e zarar vermeselerdi, sonuç çok daha farkı olurdu. Bu seçim kazanılmayacak bir seçim değildi" açıklamasında bulundu.

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