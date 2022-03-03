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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ümraniye'de kadın cinayeti! Kız arkadaşının boğazını
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İstanbul'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye'de korkunç bir kadın cinayeti işlendi. İlçede yabancı uyruklu bir kişi, kız arkadaşını boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı

Son dakika: Ümraniye'de kadın cinayeti! Kız arkadaşının boğazını
Ümraniye'de kadın cinayeti! Kız arkadaşının boğazını kesti
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AA

İlçede Türkmenistan uyruklu A.U. (37), ilişkisi olduğu belirtilen Kırgızistan uyruklu Aıdınah A'yı (41) boğazından bıçakladı.

AA'da yer alan habere göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Aıdınah A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan ve kurye olarak çalıştığı öğrenilen A.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Katil zanlısı A.U.
Katil zanlısı A.U.

SERBEST KALDI, İKİNCİ SALDIRIDA ÖLDÜRDÜ

Öte yandan, Aıdınah A'nın 24 Şubat'ta kendisini darbettiğini belirterek şikayetçi olduğu A.U'nun gözaltına alındığı, "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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