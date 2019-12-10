İsveçli sanatçı Marie Fredriksson'dan acı haber geldi. Fredriksson yaşamını yitirdi. Müzisyenin neden öldüğüne dair henüz bir net açıklama yapılmadı.
MARIE FREDRIKSSON KİMDİR?
Pop-rock müzisyeni ve şarkıcısı Marie Fredriksson, 30 Mayıs 1958 İsveç'te doğdu.dır. 1980'lerin hit pop-rock müzik grubu Roxette'in solisti ve gitaristidir.
ALBÜMLERİ
Het vind, 1984
Den sjunde vågen, 1985
Efter stormen, 1987
Den ständiga resan, 1992
I en tid som vår, 1996
Äntligen – Marie Fredrikssons bästa 1984-2000, 2000
The Change, 2004
Min bäste vän, 2006
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