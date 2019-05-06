Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti.

İBRAHİM KALIN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kadir Mısıroğlu'nun vefat haberinin ardından Twitter hesabından başsağlığı mesajını yayınladı. Kalın, "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 5, 2019

KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

Kadir Mısıroğlu (d. 24 Ocak 1933, Akçaabat- 6 Mayıs 2019),Türk yazar, avukat ve gazeteci.

Atatürk ve laiklik karşıtı yazıları ve konuşmaları ile tanınır. Televizyon kanallarına fesiyle çıkması meşhurdur.

1964'te Sebil adlı yayınevini kuran ve İslâmî bir dergi olan Sebil dergisini çıkaran Mısıroğlu, elliden fazla kitap yayımlamıştır. Atatürk'e hakaret içeren yayınları ve konuşmaları nedeniyle hakkında pek çok dava açılan ve hapis cezası alan Mısıroğlu 1974 yılında Genel Af ile serbest kaldı ve siyasete atılarak Millî Selamet Partisi Genel Kurulu'na girdi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra yurt dışına kaçtı. 1983 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı ve İngiltere'ye iltica etti. 1991'de Türkiye'ye döndü.

1933 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat'ta, lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Öğrencilik yurtlarında çeşitli "talebe yurtları" açtı.

Fakülte yıllarından itibaren hukuktan çok tarihe ilgi duydu ve Türkiye'nin yakın tarihi ile alakalı araştırmalar yapmaya yöneldi. Gençlik yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde takma adlarla yazılar yayımladı.

1961 yılında Aynur Aydın ile evlendi. Bu evlilikten Abdullah Sünusi (1963),Fatıma Mehlika (1965),Mehmet Selman (1973) isimli üç çocuğu oldu.

1964 yılında Sebil Yayınevi'ni kurdu ve "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabının birinci cildini bu yayınevinin ilk kitabı olarak yayımladı. Rıza Nur tarafından 1935'te yazılmış "Hatıratım" adlı kitabı 1968 yılında yayımlayarak şöhret buldu.

1970 yılındaki genişletilmiş ikinci baskısını yayımladığı "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabı 5816 sayılı "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun"a istinâden toplatıldı ve Mısıroğlu hakkında dava açıldı. 1970 yılının Ocak ayında Millî Türk Talebe Birliği'nde "Harf Devrimi" ile alakalı verdiği bir konferanstaki sözleri nedeniyle de hakkında dava açıldı, yedi yıl hapis cezası aldı. Eskişehir Sivil Cezaevi ve İstanbul Sağmalcılar Cezaevi'nin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattı ve daha sonra Cerrahpaşa Tip Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nden rapor aldı. 1974 yılında serbest kaldı, "Lozan Zafer mi Hezimet mi?" kitabı ile ilgili dava da bu af ile karar varılmadan düştü.