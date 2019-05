Hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu vefat etti. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle 86 yaşında vefat eden Mısıroğlu'nun hayatı, pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Kadir Mısıroğlu kimdir? İşte Mısıroğlu'nun biyografisi ve eserleri...

KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

Kadir Mısıroğlu (24 Ocak 1933, Akçaabat-6 Mayıs 2019),Türk yazar, avukat ve gazeteci.

1933 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat'ta, lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

Fakülte yıllarından itibaren hukuktan çok tarihe ilgi duydu ve Türkiye'nin yakın tarihi ile alakalı araştırmalar yapmaya yöneldi. Gençlik yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde takma adlarla yazılar yayımladı.

1961 yılında Aynur Aydın ile evlendi. Bu evlilikten Abdullah Sünusi (1963),Fatıma Mehlika (1965),Mehmet Selman (1973) isimli üç çocuğu oldu.

KADİR MISIROĞLU'NUN ESERLERİ

Araştırma kitapları

Lozan Zafer mi, Hezimet mi? C. I-II-III (1965, 1974, 1977)

Macar İhtilâli (1966)

Yunan Mezâlimi (Türk'ün Siyah Kitabı) (1967)

Kurtuluş Savaşı'nda Sarıklı Mücâhidler (1967)

Amerika'da Zenci Müslümanlık Hareketi (1967)

Moskof Mezâlimi C. I-II (1970)

Musul Mes'elesi ve Irak Türkleri (1972)

Osmanoğulları'nın Dramı (1974)

Ali Şükrü Bey (1978)

Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin (2005)

Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz (2006)

Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid (2007)

Osmanlı Tarihi C. I-II-III (2013, 2014, 2017)

Tarihten Günümüze Ermeni Meselesi ve Zulümler (2015)

CHP'nin Günah Galerisinden Sayfalar (2015)

Asrın İhâneti: Paralel Yapı veya F. Gülen'in Günah Galerisinden Sayfalar (2015)

Fikrî eserleri

İslâmcı Gençliğin El Kitabı (1981)

Hicret (1990)

Geçmişi ve Geleceği ile Hilâfet (1993)

Üstad Necip Fazıl'a Dâir (1993)

İslâm Yazısına Dâir (1993)

Doğru Türkçe Rehberi Yahud Bin Uydurma Kelimeyi Boykot (1993)

Geçmiş Günü Elerken C. I-II (1993, 1995)

Âşıklar Ölmez!.. (1994)

Üç Hilâfetçi Şahsiyet (1995)

Gurbet İçinde Gurbet (2004)

Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri (2004)

İthaflı Fıkralar (2005)

Hayat Felsefesi Yahud Yaşamak Sanatı (2005)

İslâm Dünya Görüşü (2008)

Muhtasar İslâm Tarihi C. I-II-III (2009, 2010, 2012)

Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri C. I-II-III (2010, 2011, 2012)

Kırk Görgü Şahidinden Naklen Benden Tarihe Haberler (2016)

Romanları

Kanlı Düğün (1972)

Uzunca Sevindik (1973)

Kırık Kılıç (1973)

Kavuklu İhtilâlci (2005)

Düzmece Mustafa (2005)

Cem Sultan'ın Papağanı (2006)

Zağanos Paşa (2006)

Veli Bayezid'in Bedduası (2008)

Malkoçoğlu Kardeşler (2008)

Makbul ve Maktul İbrahim Paşa (2008)

Barbaros Hayreddin Paşa (2009)

Sokollu Mehmed Paşa (2009)

Mimar Koca Sinan (2011)

Zorâkî Âsî (Şehzade Bayezid) (2012)

Pîrî Reis (2012)

Şiir kitapları

Cemre (1992)

Cüneyd Emiroğlu mahlası ile

Perili Köşk (masal, 1972)

Of Lala (masal, 1972)

Yahûdî (İngilizceden tercüme, 1974)

Poliyanna (İngilizceden tercüme, 1975)

Hacı Murad (İngilizceden tercüme, 1975)

A'mak-ı Hayal (Osmanlıcadan sadeleştirme, 1994)

Dede Korkut Hikayeleri (Osmanlıcadan sadeleştirme, 2004)

Gök Bayrak (Osmanlıcadan sadeleştirme, 2004)

Dergileri

Sebil (1976-1980) (249 sayı) (Türkiye'de haftalık neşredildi.)

Sebil (1989-1991) (20 sayı) (Almanya'da aylık neşredildi.)