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        Haberler Gündem İnanç Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı

        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı

        Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. İstanbul'daki tarihi ve büyük camiler doldu taştı. Bazı vatandaşlar cami avlusunda namazlarını eda etti. Namazın ardından caminin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 08:31 Güncelleme: 10.04.2024 - 08:31
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        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı
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        Vatandaşlar, İstanbul'da, sabah saatlerinde Ayasofya-i Kebir Camii ile Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

        AA'da yer alan habere göre sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelenler Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı.

        BÜYÜK CAMİLERE YOĞUN İLGİ

        İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı çok sayıda turist, bayram namazını, kentteki büyük ve tarihi camilerde kıldı.

        VATANDAŞLAR CAMİLERE SIĞMADI

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        İç kısımlarda yer kalmayınca bazı vatandaşlar cami avlusunda namazlarını eda etti. Namazın ardından caminin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

        İSLAM ALEMİ İÇİN DUALAR EDİLDİ

        Kadınlar da camilerde kendilerine ayrılan alanda namazlarını kıldı. Namazın ardından İslam alemi için dualar edildi. Bayram namazı öncesi Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına, "Elveda" yazısı yansıtıldı.

        Öte yandan, bayram namazı nedeniyle camilerin önlerindeki araç yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar avluya girmekte zorlandı.

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        #Ramazan Bayramı namazı
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