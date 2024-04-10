'Kızılcık Şerbeti' ekibi Cannes'da
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi, 'Kızılcık Şerbeti' ekibi, Cannes'a çıkarma yaptı
SHOW TV'nin izlenme rekoruna sahip Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti', Cannes'a çıkarma yaptı.
Cannes’da 120’den fazla büyük uluslararası stüdyo ve dağıtımcının katıldığı ünlü televizyon fuarı 61. MIPTV kapsamında yapılan kutlamaya, 'Kızılcık Şerbeti' ekibi de katıldı.
'Kızılcık Şerbeti' ekibi, Cannes sokaklarında görüntülendi. Ekip, hep birlikte Cannes sokaklarında fotoğraf çekiminde yer aldı
MIPTV kapsamında yapılan kutlamaya, 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, senaristleri Melis Civelek ile Zeynep Gür, başrol oyuncuları; Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Feyza Civelek ve Sibel Taşçıoğlu katıldı.