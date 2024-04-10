"OLAY ANINDA OĞLUM APARTMANDA MAHSUR KALDI"

Bina sakinlerinden Canan Yılmaz ise "Çok can verildi, bu yüzden üzgünüz. Umarım bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz, ihmalkârlık olmaz. Buruk bir mutluluk içerisindeyiz. Biz dördüncü kattaydık, bizim dairemiz zarar görmedi ama zarar gören komşuluklarımız oldu. Çok canlar yandı. Umarım son olur. Olay anında ben evde değildim, oğlum evdeydi. O biraz da apartmanda mahsur kaldı. Dışarıdaydık içeriye giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Tedirginlik içerisindeydik. Çok şükür kavuştuk oğlumuza ama kayıplar çok" dedi.