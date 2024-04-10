Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişinin can verdiği binayla ilgili önemli gelişme! - Son dakika haberi

        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!

        İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan Masquerade Club adlı eğlence merkezindeki yangında 29 kişi feci şekilde yaşamını yitirmişti. Faciadan sonra ise önemli bir gelişme yaşandı ve eğlence merkezinin bulunduğu 16 katlı binada oturanların evlerine girişlerine izin verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ta, 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören Sinan Apartmanı sakinleri bir haftanın ardından bugün, valilik izniyle dairelerine girdi.

        2

        DHA'nın haberine göre apartman yöneticisi Lütfi Dörter, "Dün elektriğimiz bağlandı. Bugün suyumuz, asansörlerimiz, yani apartmanla ilgili bütün yapılacak işler tamamlandığı için valilik tarafından da apartmana giriş izni verildi. Çok şükür bayramda evimizde olacağız." dedi.

        3

        Beşiktaş Gayrettepe'de, 1 hafta önce Masquerade adlı gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik, su bağlantı çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı.

        4

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Valiliği, Apartman sakinlerine dairelerine giriş izni verdi.

        5

        Bariyerlerin kaldırılmasının ardından haberi alan apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte bir haftanın ardında dairelerine giriş yapabildi.

        6

        "ÇOK ŞÜKÜR BAYRAMDA EVİMİZDE OLACAĞIZ"

        Apartman yöneticisi Lütfi Dörter, "Bugün, saat 15.30 gibi valilikten talimatıyla evlere giriş izni alındı. Dün elektriğimiz bağlandı. Bugün suyumuz, asansörlerimiz, yani apartmanla ilgili bütün yapılacak işler tamamlandığı için valilik tarafından da apartmana giriş izni verildi. Çok şükür bayramda evimizde olacağız" dedi.

        7

        Bina’nın kolonlarının kesildiği iddialarına da cevap veren Dörter, "Kolonlarda hiçbir şey yok. Orası zaten yapıldığı zaman sinema salonu olarak yapılmış. Sinema salonunda o genişliğin olmasının da normal olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        8

        "OLAY ANINDA OĞLUM APARTMANDA MAHSUR KALDI"

        Bina sakinlerinden Canan Yılmaz ise "Çok can verildi, bu yüzden üzgünüz. Umarım bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz, ihmalkârlık olmaz. Buruk bir mutluluk içerisindeyiz. Biz dördüncü kattaydık, bizim dairemiz zarar görmedi ama zarar gören komşuluklarımız oldu. Çok canlar yandı. Umarım son olur. Olay anında ben evde değildim, oğlum evdeydi. O biraz da apartmanda mahsur kaldı. Dışarıdaydık içeriye giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Tedirginlik içerisindeydik. Çok şükür kavuştuk oğlumuza ama kayıplar çok" dedi.

        9
        #son dakika
        #Masquerade Club
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı
        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        6 gol var, kazanan yok!
        6 gol var, kazanan yok!