6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı kentlerden Adana’da, yakınlarını kaybedenlerin acısı sürüyor.

"6 ŞUBAT'TA KORKUDAN DİLİ TUTULDU"

Asuman Ekici, “6 Şubat’ta yaşadığı korkunun ardından dili tutuldu. Hastaneye götürdük ama hiçbir sorun tespit edilemedi. Evde yalnız olması korkusunu katlamış. Bekardı, çocuğu da yoktu. 20 Şubat’ta da deprem olunca kalbine yenik düştü. Ablam değil annem gibiydi. Onu çok özlüyorum. Bu kadar şiddetli bir depremi yaşamak o an her şeyin bittiğini düşünmene sebep oluyor. Bir daha sevdiklerini göremeyecek gibi hissediyorsun ve bu his uzun süre geçmiyor. Sağlığını da bozuyor” diye konuştu.