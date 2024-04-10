Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya çıkaracağı 11 netlik kazanmaya başladı. İşte tüm detaylar
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.
Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak.
Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 9. karşılaşmasına çıkacak. Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
Teknik direktör İsmail Kartal, detaylı analizlerle oyuncularını kritik karşılaşmaya hazırlıyor. Deneyimli teknik adam, sahaya çıkaracağı kadroyu da netleştirmeye çalışıyor.
Kalede Dominik Livakovic’e şans verecek İsmail Kartal, sağ bekte Osayi Samuel, sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu’nu oynatmayı planlıyor.
Stoper tandeminde Djiku’nun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Ganalı oyuncunun oynamama durumunda Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ikilisi savunmanın merkezinde görev alacak.
Sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ve Fred, Olympiakos karşısında formasına kavuşacak.
10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski görev yapacak.
İsmail Kartal'ın sağ kanatta İrfan Can Kahveci’ye solda ise Dusan Tadic’e şans vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin en büyük gol ümidi ise Edin Dzeko olacak.
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşılaşacak.