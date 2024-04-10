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        Haberler Dünya İran lideri Hamaney, İsrail'in konsolosluk saldırısının İran topraklarına saldırı anlamına geldiğini söyledi:

        İran lideri Hamaney, İsrail'in konsolosluk saldırısının İran topraklarına saldırı anlamına geldiğini söyledi:

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullandı. İsrail ise bir saldırı gelmesi durumunda misilleme yapacağını duyurdu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:59
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        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
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        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in saldırılarına da değindi.

        Bazı Batılı yönetimlerin, Gazze Şeridi'nde 187 gündür saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği desteği eleştiren Hamaney, "Batılı hükümetler uzun yıllar boyunca gaspçı rejimi destekledi ve uluslararası çevrelerde ona her türlü yardımı sağladılar. Elbette bazıları sözlü olarak Gazze'deki halka destek veren bir şeyler söyledi ancak pratikte sadece (saldırıları) engellememekle kalmadılar, birçoğu da yardımcı oldu. Özellikle ABD ve İngiltere'nin kibirli ve zalim hükümetleri." dedi.

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        Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşlıların, ailelerin, çocukların ve kadınların öldürüldüğüne dikkati çekerek, "İnsan haklarıyla ilgili tuhaf şarkılarıyla dünyanın kulaklarını sağır edenler nerede? Acaba onlar (Filistinliler) insan değil mi ve hakları yok mu?" diye konuştu.

        İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği ve ikisi general rütbesinde 7 İranlı askeri yetkilinin hayatını kaybettiği saldırıya da değinen Hamaney, şunları söyledi:

        "Konsolosluk ve büyükelçilik misyonları o ülkenin toprağıdır. Konsolosluğumuza saldırdıklarında topraklarımıza saldırmış sayılırlar ve bu uluslararası gelenektir. Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak."

        İsrail: Misilleme yaparız

        İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İran'ın İsrail'e kendi topraklarından saldırması halinde İsrail'in İran'a misilleme yapacağını söyledi.

        Kanz sosyal medya hesabından, "Eğer İran kendi topraklarından bize bir saldırı gerçekleştirirse biz de cevabını verir ve İran'a saldırırız" paylaşımını yaptı.

        İran’ın Suriye'deki konsolosluğuna saldırı

        İsrail, İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Saldırıda ayrıca 6 Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

        Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

        İran, Suriye’deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.

        İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.

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