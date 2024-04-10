İran lideri Hamaney, İsrail'in konsolosluk saldırısının İran topraklarına saldırı anlamına geldiğini söyledi:

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in saldırılarına da değindi.

Bazı Batılı yönetimlerin, Gazze Şeridi'nde 187 gündür saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği desteği eleştiren Hamaney, "Batılı hükümetler uzun yıllar boyunca gaspçı rejimi destekledi ve uluslararası çevrelerde ona her türlü yardımı sağladılar. Elbette bazıları sözlü olarak Gazze'deki halka destek veren bir şeyler söyledi ancak pratikte sadece (saldırıları) engellememekle kalmadılar, birçoğu da yardımcı oldu. Özellikle ABD ve İngiltere'nin kibirli ve zalim hükümetleri." dedi.

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Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşlıların, ailelerin, çocukların ve kadınların öldürüldüğüne dikkati çekerek, "İnsan haklarıyla ilgili tuhaf şarkılarıyla dünyanın kulaklarını sağır edenler nerede? Acaba onlar (Filistinliler) insan değil mi ve hakları yok mu?" diye konuştu.

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği ve ikisi general rütbesinde 7 İranlı askeri yetkilinin hayatını kaybettiği saldırıya da değinen Hamaney, şunları söyledi:

"Konsolosluk ve büyükelçilik misyonları o ülkenin toprağıdır. Konsolosluğumuza saldırdıklarında topraklarımıza saldırmış sayılırlar ve bu uluslararası gelenektir. Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak."