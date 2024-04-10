Ünlülerden bayram mesajları
Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı
HÜLYA KOÇYİĞİT
Mübarek Ramazan Bayramı'nın, güzel ülkemin güzel insanlarına sağlık, barış ve huzur getirmesini bütük kalbimle dilerim.
FİLİZ AKIN
Adı ister Ramazan Bayramı ister Şeker Bayramı olsun... Küslerin barıştığı, akrabaların, dostların buluştuğu, gönlünüzce, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu mutlu bayramlar.
TÜRKAN ŞORAY
Bayramımız mübarek olsun.
DEMET AKBAĞ
Herkese keyifli, mutlu huzurlu bir bayram dilerim.
KEREM ALIŞIK
Düşündüm ne alıyım bu bayramda? Büyüklerimden dua, küçüklerimden gülücük, sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu; umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz; içli günler, hüzünlü günler... Bana sordular, dedim; "Ben böyle günlere giderim, gidenler benden gider." Mutlu bayramlar olsun.
NEBAHAT ÇEHRE
Mutlu, sağlıklı, iyi bayramlar dilerim.
BEDİA AKARTÜRK
Sağlıklı ve mutlulukla, hep birlikte nice güzel bayramlara... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Herkese sevdikleriyle nice bayramlara...
FERHAT GÖÇER
Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. İyi bayramlar.
HANDE ATAİZİ
Şeker tadında bir bayram diliyorum.
NAZAN ŞORAY
Hep beraber nice bayramlara...
İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ
Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevdiklerinizle daha nice güzel bayramlarınız olsun inşallah. Bizden sizlere selamlar, sevgiler.