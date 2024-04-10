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        Haberler Magazin Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları; "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara" - Magazin haberleri

        Ünlülerden bayram mesajları

        Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:13
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        1

        HÜLYA KOÇYİĞİT

        Mübarek Ramazan Bayramı'nın, güzel ülkemin güzel insanlarına sağlık, barış ve huzur getirmesini bütük kalbimle dilerim.

        2

        FİLİZ AKIN

        Adı ister Ramazan Bayramı ister Şeker Bayramı olsun... Küslerin barıştığı, akrabaların, dostların buluştuğu, gönlünüzce, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu mutlu bayramlar.

        3

        TÜRKAN ŞORAY

        Bayramımız mübarek olsun.

        4

        DEMET AKBAĞ

        Herkese keyifli, mutlu huzurlu bir bayram dilerim.

        5

        KEREM ALIŞIK

        Düşündüm ne alıyım bu bayramda? Büyüklerimden dua, küçüklerimden gülücük, sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu; umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz; içli günler, hüzünlü günler... Bana sordular, dedim; "Ben böyle günlere giderim, gidenler benden gider." Mutlu bayramlar olsun.

        6

        NEBAHAT ÇEHRE

        Mutlu, sağlıklı, iyi bayramlar dilerim.

        7

        BEDİA AKARTÜRK

        Sağlıklı ve mutlulukla, hep birlikte nice güzel bayramlara... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle.

        8

        ENGİN ALTAN DÜZYATAN

        Herkese sevdikleriyle nice bayramlara...

        9

        FERHAT GÖÇER

        Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. İyi bayramlar.

        10

        HANDE ATAİZİ

        Şeker tadında bir bayram diliyorum.

        11

        NAZAN ŞORAY

        Hep beraber nice bayramlara...

        12

        İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ

        Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevdiklerinizle daha nice güzel bayramlarınız olsun inşallah. Bizden sizlere selamlar, sevgiler.

        13

        FEDON

        Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım.

        14
        #Ramazan Bayramı
        #ünlüler
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