Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?

Çoğumuz Amerikan filmlerinden, Netflix'te bizi içine çeken vampir dizilerini izlemekten keyif alıyoruz. Bram Stoker'in yarattığı Dracula karakteri ya da bir dönem kimsenin elinden düşürmediği Alacakaranlık serisinin filmlerindeki Edward Cullen gibi "kan emici" karakterleri zevkle izliyoruz.

Peki ekranda gördüğümüz ya da kitaplardan okuduğumuz vampirlerin aksine kişisel yaşamımızda "kan emici" sosyal vampirlerle bir arada olduğumuzu hiç düşündünüz mü?

İnsan doğası gereği sosyal bir varlık, Aristoteles insanı "sosyal bir hayvan" olarak tanımlıyor. Toplum dışında yaşamamız bir hayli zor; hayatta kalabilmek, gelişmek, kendimizi iyi hissetmek için sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Ve doğal olarak kendimizi iyi hissetmek için bize iyi gelen insanlarla çalışmak, sıcaklık ve samimiyetin eksik olmadığı arkadaşlıklar, ilişkiler kurmak istiyoruz. Birçoğumuz hayatımızın pek çok noktasında bize enerji verecek ve her şeyden önce söylediklerimizi dinleyen kişileri arıyoruz.

REKLAM Tüm bunları çok iyi bilmemize rağmen bizi olumsuz etkileyen "sosyal vampirleri" hayatımızdan çıkarmakta zorlanıyoruz. Özellikle pandemi sonrasında iletişime ve sosyalleşmeye olan hasretimizle bunu telafi etmek için yanlış kararlar vermiş olmamız da yüksek bir ihtimal. ASLINDA HEPİMİZ TANIYORUZ... Aslında hepimiz sosyal vampirleri tanıyoruz; okullarda şikayetlerine destek arayan veliler, her zaman aşk hayatı hakkında konuşmak isteyen ama asla size soru sormayan arkadaşlar, sürekli bir şeylerden şikayet eden insanlar...

"DİŞLERİNİ SİZE GEÇİRİYORLAR VE ENERJİNİZİ SİZDEN ALIYORLAR..." How to Deal with Difficult People (Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır) kitabının yazarı Gill Hasson, bu kavramı "Bu insanlar gerçekten vampirlere benziyor. Dişlerini size geçiriyorlar ve bırakmıyorlar. Enerjinizi doğrudan sizden alıyorlar. Muhtaç, talepkar ve olumsuzlar. Gece gündüz size telefon edip mesaj atıyorlar. Zamanınızı, enerjinizi ve dikkatinizi istiyorlar. Ancak onlara tavsiye vermeye çalıştığınızda sizi dinlemiyorlar" sözleriyle açıklıyor.

Sosyal vampirler sizin anlattıklarınıza kulaklarını tıkayan, lafınızı ağzınıza tıkan kendileri hakkında saatlerce konuşabilecek insanlar. Bu kişilerle yapılan görüşmeler sonrasında sosyal ve duygusal olarak bitkin hissedebiliriz. REKLAM Stylist'e konuşan Beingwell Yaşam Koçu Grace McMahon, "sosyal vampirler" için şu tanımı kullanıyor: "Birlikte vakit geçirdiğimizde enerjimizi emen insanlar. Bu, duygusal olarak fiziksel olarak veya sosyal olarak insanı yoran bir durum. Bir sosyal vampirle buluştuktan sonra kendinizi tamamen bitkin hissetmeniz olası"

McMahon, bu kişilerle yapılan görüşmelerin ardından kendimizi daha sinirli ve hatta endişeli hissedebileceğimizi söylüyor. KİMLER "SOSYAL VAMPİR" OLABİLİR ? McMahon birçok sosyal vampirin "oldukça benmerkezci" olduğunu söylüyor, ancak bunun yanında bu kişilerin kendilerine ve kendi yaptıklarında odaklanma eğiliminde oldukları için sizin hakkınızda soru sormayı unuttuklarını vurguluyor. McMahon'a göre, "Sosyal vampirlerin tümü davranışlarının nasıl karşılandığının farkında değil, bu yüzden onların kötü niyetli olduğu söylenemez. Kendi hikayelerine kapılmış olmaları ya da başkalarıyla ilişki kurmakta zorlandıkları ve böylece kendi deneyimleri hakkında konuşmayı daha kolay bulduklarının bir işareti olabilir."

NE YAPILMASI GEREKİR? Peki, etrafımızda böyle insanlar varsa ve bu kişilerle yakın bir iletişim içindeysek ne yapmamız gerekir? Sınırlarımızı her durumda korumak, özellikle de ilişkilerimizde bir çerçeve çizmek her daim önemlidir. Birçoğumuz başka birini üzmekten korktuğumuz için sınırlar konusunda tereddüt edebiliyoruz, ancak gerçekte kendimizi korumamız için sınırlara ihtiyaç duyduğumuzu da biliyoruz. McMahon, "Bu insanlarla görüşme öncesinde bir sınır koymaya çalışın. Yoğun olduğunuz bu nedenle çok uzun süre kalamayacağınızı söylemeyi deneyebilirsiniz, veya görüşme öncesinde bir ve iki saatliğine kahve içmek için vaktiniz olduğunu söyleyebilirsiniz. Böylece onlar da ne zaman gideceğinizi bildikleri için kendilerini kötü hissetmezler."