Serenay Sarıkaya, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Hem Sarıkaya hem de Demir, birliktelikleriyle ilgili uzun süre sessiz kaldı. Hiç birlikte de görüntülenmemişlerdi.

MİLANO'YA GİTMİŞLERDİ Pazar günü Milano tatilinden dönen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, İstanbul Havaalanı Dış Hatlar Terminali'nde ilk kez görüntülendi. Gazetecileri fark eden ikili, havaalanından 15 dakika arayla çıktı.

İLK AÇIKLAMA REKLAM Serenay Sarıkaya, birlikte görüntülenmelerinden olsa gerek, ilişkilerini artık saklamanın bir anlamı kalmadığını düşünerek kısa da olsa bir açıklama yaptı.