2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek! Yoldan geçiyormuş!

İstanbul'da olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Kağıthane'deki Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, inşaat işleriyle uğraşan Mehmet Ateş (30) caddede yürürken, arkadaşı Hakkı Y. (38) ve kardeşi S.Y. (25) ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden Ateş ile Y. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

MOTOKURYE ORHAN YOLDAN GEÇİYORDU Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, iki taraf da silahlarını çekerek karşılıklı ateş etmeye başladı. Mehmet Ateş ile Hakkı Y. ve kardeşi S.Y.’nin yaralandığı çatışmada seken kurşunlardan biri o sırada yoldan geçen motokurye Orhan Yıldız’ın (20) kafasına isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Ateş ile Orhan Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri devam eden S.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bacağından ve sırtından yaralanan Hakkı Y.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

40 ADET BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede 40 boş mermi kovanı tespit edildi. Olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatıldı.