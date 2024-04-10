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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek! Yoldan geçiyormuş!

        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek! Yoldan geçiyormuş!

        İstanbul Kağıthane'de, cadde ortasında tartışan, aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki kavga bir anda büyüdü. Yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin yoldan geçen motokurye, 20 yaşındaki Orhan Yıldız olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 07:42 Güncelleme: 10.04.2024 - 07:50
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        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
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        İstanbul'da olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Kağıthane'deki Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, inşaat işleriyle uğraşan Mehmet Ateş (30) caddede yürürken, arkadaşı Hakkı Y. (38) ve kardeşi S.Y. (25) ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden Ateş ile Y. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        MOTOKURYE ORHAN YOLDAN GEÇİYORDU

        Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, iki taraf da silahlarını çekerek karşılıklı ateş etmeye başladı. Mehmet Ateş ile Hakkı Y. ve kardeşi S.Y.’nin yaralandığı çatışmada seken kurşunlardan biri o sırada yoldan geçen motokurye Orhan Yıldız’ın (20) kafasına isabet etti.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Ateş ile Orhan Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri devam eden S.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bacağından ve sırtından yaralanan Hakkı Y.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        40 ADET BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede 40 boş mermi kovanı tespit edildi. Olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatıldı.

        "KAVGAYLA İLGİSİ OLMAYAN BİR GENÇTİ"

        Yaşanan çatışmada hayatını kaybedenlerin yakını olduğunu belirten Ferman Solaçan, “Beraber oturup yemek yiyorlar. Aralarında hiçbir şey yokken tartışıyorlar. Bir anlık kavga işte ölüme neden oldu. Motorunda ölen 20 yaşlarındaki genç galiba kuryeydi, buradan geçiyordu. Kavgayla alakası olmayan bir gençti. Pisi pisine gitti. Kavga da, Mehmet ile yaralı olan arkadaş arasında oluyor. Orhan’ın kavgayla alakası yok ama diğerlerinin var” dedi.

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