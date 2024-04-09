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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!

        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!

        İstanbul Kağıthane'de, 2 kişinin öldüğü, 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı caddenin ortasında yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinde 40 adet mermi kovanı bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:32
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        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
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        İstanbul'da olay, dün saat 21.00 sıralarında Kağıthane'deki Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

        İKİ TARAF DA BİRBİRİNE ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da silahlarını çekerek karşılıklı birbirlerine ateş etmeye başladı. Çatışmalar sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar yakınları tarafından kendi imkanları ile çevredeki hastanelere götürüldü.

        HASTANEYE KALDIRILAN 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan O.Y. ve M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar H.Y. ve S.Y.'nin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. H.Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

        40 ADET BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede 40 adet boş mermi kovanı belirledi.

        KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

        Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Kağıthane Kaymakamlığı olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "08.04.2024 günü saat 21.00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde meydana gelen ve karşılıklı husumet, alacak verecek meselesinden çıktığı belirlenen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, biri ağır 2 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili yapılan ilk incelemede; hayatını kaybeden O.Y. (20), hayatını kaybeden M.A. (30), ağır yaralı H.Y. (38), yaralı S.Y. (25). Emniyet ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede 40 boş kovan bulunmuş olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        SİLAHLA ÇATIŞMA KAMERADA

        Bu arada silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmayla birlikte caddede panik yaşandığı görülüyor. Caddedeki birçok kişi kaçarken vurulanlar ise yere düşüyor.

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