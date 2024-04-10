Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Partinin başında devamını düşünmekteyim
MHP lideri Devlet Bahçeli, aday olmama kararı alan Meral Akşener'e "Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesini düşünmekteyim" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e dikkat çeken bir çağrı yaptı. Bahçeli, "Ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasına, diğer proje sahibi arkadaşların da Türkiye meselelerinde çaba gösteren parti konumuna gelmesini düşünmekteyim." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Olağanüstü Seçimli Kongresi'nde aday olmama kararı alan Meral Akşener'e seslenen Devlet Bahçeli, "Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesini düşünmekteyim" dedi.
Bahçeli konuşmasında "Türkiye’nin birliğe, dirliğe ve beraberliğe büyük ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.