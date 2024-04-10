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        Haberler Yaşam Oto tamircisi köpeğe demirden yürüteç yaptı! "O benim mesai arkadaşım" - Haberler

        Omurgası kırılan köpeğine 4 tekerlekli yürüteç yaptı

        Ordu'da oto tamirciliği yapan 49 yaşındaki Şakir Yanlı'nın, 'Hülya' adını verdiği yavru köpeğine minibüs çarptı. Omurgasının kırıldığı belirlenen köpek, arka 2 ayağındaki yürüme fonksiyonlarını yitirdi. Şakir Yanlı, köpeğini 4 tekerlekli yürüteç yaparak hayata bağladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:05
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        Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’ndeki organize sanayi bölgesinde 20 yıldır oto tamirciliği yapan Şakir Yanlı, geçen yıl ekim ayında arkadaşından yavru sokak köpeği aldı.

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        ‘Hülya’ adını verdiği köpeğe iş yerinde bakan Şakir Yanlı, havlama sesleri üzerine dışarı çıktı.

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        Yanlı, bir minibüs sürücüsünün iş yeri önündeki köpeğine çarpıp yoluna devam ettiğini gördü.

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        Veterinere götürülen köpek, arka iki ayağının yürüme fonksiyonunu kaybetti.

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        Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürülen köpek, burada ameliyat edildi. Ancak yürüme fonksiyonu geri gelmedi.

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        Şakir Yanlı, köpeğini hayata bağlamak için demirden 4 tekerlekli yürüteç yaptı.

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        "ONUN ÇARESİZLİĞİNE KAYITSIZ KALAMAZDIM"

        Köpeğinin yaşadığı talihsiz olayla ilgili açıklamada bulunan Şakir Yanlı, “Arkadaşım Çamaş ilçesinden gelirken 4 tane sahipsiz yavru sokak köpeği buluyor. Yavru köpeklere zarar gelmemesi için yanına alıp, buraya getiriyor. 1 tanesini de benim sahiplenmemi istedi. Ben de şu anda ‘Hülya’ adını verdiğim köpeği sahiplendim. İş yerinde bakıyorum.

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        Bir sabah dükkanımın önünde bir minibüs çarpıp kaçtı. Tedavi için her yere götürdüm. Ancak bir sonuç alamadım. Arka iki ayağı yürüme fonksiyonunu kaybetti.

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        Bu duruma çok üzüldüm. Onun bu durumuna çözüm için böyle bir formül buldum, yürüteç yaptım. O, benim mesai arkadaşım. Onun çaresizliğine kayıtsız kalamazdım” diye konuştu.

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        "ESNAF ARKADAŞLAR TEŞEKKÜR EDİYORLAR"

        Müşterilerinin yürüteçteki köpeği görmesi nedeniyle şaşırdığını kaydeden Yanlı, “İş yerimize gelen müşterilerimiz yürüteçteki köpeğimi görünce şaşırıyorlar. İlk defa görmüşler gibi.

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        Burada bakmak biraz zor. Çünkü sanayi olması nedeni ile trafik akışı çok oluyor. Esnaf arkadaşlarım da bana teşekkür ediyor. Onlar da bana köpeği bakmam için yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

        #4 tekerlekli yürüteç
        #Omurgası kırılan köpek
        #haberler
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