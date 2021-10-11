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Üsküdar sahilinde tepki çeken 'koku'! Esnafın çözümü

Üsküdar Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'nden gelen kötü koku, başta esnaf olmak üzere vatandaşların tepkisini çekiyor. Esnaf, kafe çevrelerine vantilatör koyarak mücadele ettiği koku, vatandaşların Boğaz manzaralı yürüyüşlerini de zehir ediyor. Bekar Deresi'ndeki suyun rengindeki değişime de dikkat çeken vatandaşlar, dayanılmaz koku ve kirliliğe biran önce çözüm bulunmasını istiyor

Son dakika: Üsküdar sahilinde esnafın kötü kokuya çözümü!
Üsküdar sahilinde esnafın kötü kokuya çözümü!
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İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Çengelköy'den Boğaz'a dökülen Bekar Deresi'nden gelen kötü kokular vatandaşların tepkisine yol açtı. İsyan ettiren kokunun yanı sıra suyun renginde meydana gelen değişimde havadan görüntülendi.

Üsküdar Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokuya başta çevre halkı olmak üzere vatandaşlar çözüm bulunmasını istiyor. Esnafın, kafe çevrelerine vantilatör koyarak kokuyla mücadele etmeye çalıştığı görülürken, hafta sonunda Çengelköy'e gelen vatandaşlar ise oluşan ağır kokuya sitem etti. Bekar Deresi'nde oluşan suyun rengindeki değişim de dikkat çekti.

'BU KOKU BU MANZARAYA YAKIŞMIYOR'

Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Betül Tıkız, "Burası için büyük bir problem bu. Bu koku bu manzaraya yakışmıyor. Neden çözüm bulamıyorlar, onu da anlamış değilim. Buraya güzel bir hafta sonu yürüyüşü yaparak manzarayı izlemek için gelmiştik ama koku gerçekten dayanılacak gibi değil. İstanbul'a yakışmayan bir görüntü" dedi.

'KOKUYU ALAN BURAYI TERK EDİYOR'

İbrahim Köse adlı çevre sakini ise, "Koku gerçekten rahatsız edici. Esnaf vantilatör koymuş ama bu çare değil. İnsanlar buraya fotoğraf çekilmeye geliyor. Kokuyu alan burayı terk ediyor. Acilen bu koku sorununun çözülmesini istiyoruz. Çünkü rahatsız edici bir boyutta uzun süredir devam ediyor. Umarım bir an önce çözüm bulunur" diye konuştu.

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