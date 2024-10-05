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        Son dakika haberi Üst kademe atamalar Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla üst kademe atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.10.2024 - 00:31 Güncelleme: 05.10.2024 - 00:56
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        Üst kademe atamalar Resmi Gazete'de
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        Bazı üst kademelere ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

        Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Daimi Temsilciliğine Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ, Türkiye'nin Pakistan Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu ve Türkiye'nin Lübnan Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat Lütem atandı.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine Yalçın Gemici getirildi. BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Abdülvahit Fidan atandı.

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        DİĞER ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        AA'nın haberine göre; Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık görevden alındı.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Adem Bozkurt, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Halil Alper, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Uysal, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak atandı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine Adnan Er ve Mevlüt Çam'ın atanması gerçekleştirildi.

        Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Behçet Bakır getirildi.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Atama kararları
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