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Son dakika... Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan araç takla attı

Son dakika... Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı.

vatan caddesi

Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken trafik durma noktasına geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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