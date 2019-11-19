Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken trafik durma noktasına geldi.
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