Vicdansızlık! Parkta bulundu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde parka terk edilen yeni doğan bebek, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hastane dönüşü Şehir Parkı'nda dinlenen Cengiz İlk adlı vatandaş, ağaçlıkların arasından bebek ağlama sesi duydu. Sesin kaynağını arayan vatandaş, bulduğu çanta içerisine baktığında yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. İlk başlarda bebeğin bir aile tarafından unutulmuş olduğunu düşünen İlk, bir süre etrafı araştırdı ancak sonuç alamayınca durumu hemen polis ekiplerine iletti. Olay yerine polis ekipleri bebeği alarak hastaneye götürdü.

Bebeği bulan Cengiz İlk, "Ben hastaneden geldim ve yorgundum buradaki alana uzanayım dedim 10 bilemedin 15 dakika geçti buralardan ses duymaya başladım. Çalı diplerine falan baktım. Yaklaşınca sesin çantadan geldiğini fark ettim. Çantayı açıp baktığımda içerisinde yeni doğmuş bir bebek gördüm. Üzerinde lekeler vardı. Motorlu güvenlikler geziyordu. Onlara haber verdim hemen gelip bebeği çıkardılar. Polise ve ambulansa haber verdiler. Bir eczaneye ait ilaç poşeti de vardı üzerinde. Poşetin içerisinde ne olduğunu göremedim polis ekipleri burada çalışma yapıyorlar" dedi.

Bebeğin kim ya da kimler tarafından parkta terk edildiği araştırılırken, hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve birkaç günlük bir bebek olduğu öğrenildi.