Yengesi ve yeğenlerine kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

İHA

Mardin'in Midyat ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Midyat ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeni ile aralarında husumet bulunan Ş.A. (51),yengesi F.A. (59) ile yeğenleri E.A. (36) ve T.A.'ya (27) kurşun yağdırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren Ş.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.