Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik sisteminin Ramazan Bayramı'ndan önce yasalaşması durumunda, halen askerlik görevini yapan askerlerin terhis olması gündeme geldi.

Bakan Hulusi Akar, dün akşam iftarda gazetecilerle bir araya geldi. Yeni askerlik sisteminin detaylarını anlatan Hulusi Akar, hazırlanan kanun teklifinin bayramdan önce yasalaşmasını beklediklerini vurguladı.

ASKERLER TERHİS OLABİLİR



Akar'ın bu açıklamasının ardından halen askerlik görevini yerine getirenlerin erken terhis olabileceği de gündeme geldi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "Şu anda bu teklif yasalaşırsa, 12 ay görev yapan askerlerin görev süresi 6 aya düşerek terhis olması gündeme gelebilecek. Bu konu net değil. Beklenti yaratmak doğru değil ama adalet açısından, 6 ayı tamamlayan askerler terhis olacak. Tasarıda bir madde yer alacak" ifadelerini kullandı.



LİSE MEZUNLARI 6 AY ASKERLİK YAPACAK: Lise mezunu olanların ya bedelli askerlik yapıp 1 ay zorunlu temel askerlik hizmeti alacağını ya da toplam 6 ay askerlik yapacağını belirten Akar, üniversite mezunlarının ise bedelli için 145 bin kişilik kontenjan içinde yer almayınca ya bir sene bekleyeceğini ya da 6 ay askerlik yapabileceğini söyledi.



