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Haberler Dünya SON DAKİKA: Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu! Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Son dakika... Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu

Son dakika... Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı görevini Hakan Fidan'ın üstleneceğini duyurdu.

SON DAKİKA: Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu! Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Göreve Başlama Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Akşam Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın geldiğini açıkladı.

Peki Türkiye'nin Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir?

1968 yılında Ankara'da doğan Hakan Fidan, Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu (1986) ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun oldu.

Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapan Fidan, Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda yurtdışı görevde de yer aldı.

Fidan bu dönemde, University of Maryland University College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

TSK'daki Astsubaylık görevinden mecburi hizmetini müteakip istifa eden Fidan, daha sonra Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danışmanlığı, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı (Dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu) görevlerinin yanısıra Başbakanlık Özel Temsilciliği yaptı.

Fidan bu görevlere paralel olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve OYAK Genel Kurul Üyeliği yaptı.

Uluslararası güvenlik, uluslararası kalkınma ve Türk Dış Politikası konularında akademik çalışmalarda bulunan Fidan, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi.

Fidan kısa bir süre MİT Müsteşar Yardımcılığı görevinin ardından, Mayıs 2010'da MİT Müsteşarı olarak atandı ve Şubat 2015 tarihinde bu görevinden ayrıldı.

Hakan Fidan, Moskova'daki Suriye konulu toplantılar ve Libya'daki görüşmeler dahil olmak üzere pek çok kritik toplantılarda da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Haziran'daki açıklamasında ise yeni Dışişleri Bakanı olarak duyuruldu.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK MESAJ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise kabinenin açıklanmasının ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde; DURMAK YOK, YOLA DEVAM!" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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Haberi Hazırlayan : İrem Kuşoğlu

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