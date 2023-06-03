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Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu! Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu

Milli Savunma Bakanlığı'na Yaşar Güler getirildi. Genelkurmay Başkanı olan Org. Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar'dan alacak

SON DAKİKA: Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu! Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yeni Milli Savunma Bakanı oldu. Güler, AK Parti Kayseri Milletvekili seçilen eski Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yerine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda önceki kabinede olduğu gibi Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı oldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın ardından Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar, 14 Mayıs'ta yapılan Genel Seçimler'de AK Parti Kayseri Milletvekili olmuştu.

Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler oldu.

YAŞAR GÜLER KİMDİR?

Orgeneral Yaşar Güler, 1954 yılında Ardahan’da doğdu. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1975 yılında Muhabere Okulu'ndan mezun oldu.

1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Güler; 1986 yılında Kara Harp Akademisi'nden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu.

Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12’nci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya’da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü, 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10’uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etti.

Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4’üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulundu ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II nci Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüten Orgeneral Yaşar Güler Cumhurbaşkanlığının 09 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip olan Org. Yaşar Güler'e, bazı ülkeler tarafından da çeşitli madalyalar ile taltif edildi.

Bayan Demet Güler ile evli olan Orgeneral Yaşar Güler bir çocuk ve iki torun sahibi. İngilizce bilmekte.

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