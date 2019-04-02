31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına yönelik itiraz süreci başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Millet İttifakı adayı CHP’li Mansur Yavaş’ın, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin önünde bitirmesi üzerine tartışmalar sürüyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sona ermesinin ardından, partilerin kesin olmayan sonuçlara itirazları devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nın duyurduğu sonuçlara göre, Ankara’da Mansur Yavaş yüzde 50,91 oy oranı ile 1 milyon 661 bin 523 oy alarak büyükşehir belediye başkanı seçilirken, Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,1 oy oranı ile 1 milyon 536 bin 908 oy aldı.

ÖZHASEKİ’DEN GEÇERSİZ OY İTİRAZI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, milletin iradesinin tecelli etmesi için bazı itirazlarda bulunacaklarını belirterek “201 oyu İşçi Partisine yazmışlar ve Binali Bey'e 1 oy yazmışlar bunun gibi çok net bariz hatalar var” dedi.

Özhaseki şunları söyledi:

“Haliyle Ankara'da da binlerce belki sandıkta çok net bariz hatalar var, öyle söyleyelim artık... Onların düzeltilmesi tek amacımız. İlle de sonuç değişsin diye bir gayretimiz yok, ille de biz almak istiyoruz diye bir gayretimiz yok. Sadece milletin iradesi nasıl sandığa atılmışsa onun da aynı şekilde oradan doğru bir şekilde çıkıp tecelli etmesini arzu ediyoruz. Millet ne oy vermişse sonuç o çıksın istiyoruz. Bunun peşindeyiz, doğrunun peşindeyiz. Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti, milletin iradesine saygı duymakla geçti. Bugün de tabii ki aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız biz.”

İTİRAZ EDİLECEK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında değindiği itirazlarla ilgili AK Partili hukukçular çalışmalara başladı. AA'nın haberine göre; seçim sonuçlarına itirazlar, salı gününe kadar yapılacak.