AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, yerel seçimlerin öne alınmasının mümkün olmadığını söyledi.

AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunan AK Partili Kaya, yerel seçim tartışmasına açıklık getirdi.

"Türkiye'de erken yerel seçim zor. Mümkün değil, şu andaki şartlarda" diyen Kaya şunları söyledi:

"Ancak Türkiye'de seçimler tarihine baktığımızda, mart ayının doğru bir tarih olmadığını söylüyorum. Türkiye'de anayasa değişikliği yapılması ve bu sürecin değişmesi gerekiyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nu böyle bir seçim çalışmasında kaybettik. Türkiye'nin coğrafi, iklim şartları, belediyelerin hukuki durumlarına baktığımızda tarih uygun değil."

2024 yılında yapılması planlanan yerel seçimler hakkında ipucu veren Erol Kaya, "Bu geçti. 2024 için bu gündeme alınabilir. Türkiye'deki bütün belediye başkanlarının temennisi budur. Eylül, ekim gibi kampanyalar başlayacak. Şu anda seçim başladı aslında" dedi.

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