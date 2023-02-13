Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yıkıldı.

DHA'da yer alan habere göre Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı.

DÜN GÖZALTINA ALINDI

Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerinde Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.