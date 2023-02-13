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Hatay'da yıkılan binanın müteahhidi 'depremzede' olarak kaldığı otelde yakalandı

Deprem felaketinde soruşturmalar devam ediyor. Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan de, Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı

Son dakika: Yıkılan binanın müteahhidi 'depremzede olarak' Antalya'da bir otelde yakalandı! - Deprem haberleri
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yıkıldı.

DÜN GÖZALTINA ALINDI

Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerinde Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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