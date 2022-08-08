Yolcu otobüsünden indi! Kanlı infaz!

Antalya'da olay, sabah saatlerinde Manavgat otogar kavşağında meydana geldi. Nazmi Kaplan, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden dün öğleden sonra bindiği şehirlerarası yolcu otobüsüyle Antalya'ya doğru yola çıktı.
AÇILAN ATEŞLE YERE YIĞILDI
İHA'da yer alan habere göre Manavgat'a gelerek otogar kavşağında otobüsten inen Nazmi Kaplan, arkadan gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu yere yığıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
KAN DAVASI OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ
Araçtan açılan ateş sırasında kurşunlardan birisi bir ikamete, bir başkası da galerinin camına isabet etti. Maktulü tanıdığını belirten otobüs şoförü, Kaplan'ın ailesinin Bismil'de alacak verecek meselesi yüzünden cinayet işlediğini, cinayeti karşı tarafın işlemiş olabileceğini öne sürdü.
POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR
Polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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