YSK Başkanı Güven, itiraz olmayan yerlerde mazbataların verileceğini bildirdi. Güven, "Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. İtiraz süreci devam ediyor" dedi.

Güven, "Dünden itibaren itiraz süreci başladı. Bugün saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulları'na itiraz süresi var. İlçe Seçim Kurulları'nın 2 günlük bir karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" ifadelerini kullandı.



