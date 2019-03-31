YSK Başkanı Sadi Güven 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Güven'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bugün Malatya Pötürge ilçesinde meydana gelen olayda 2 vatandaşımız, Gaziantep'teki olayda ise 3 vatandaşımız hayatını kaybetti.



Bu aşamada YSK tarafından bir sonuç açıklanmayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar ve sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bununla birlikte seçim sonuçlarının ilanıyla beraber 2014 yılına kadar ıslak imzalı tutanaklar sitemizde yer almaktadır.



YSK, sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları toplayarak seçim sonuçlarını ilan etmekte ve resmi gazetede yayınlamaktadır.

Yayın yasağı kalkmada açıklama yapan televizyon kanalları hakkında suç duyurusundan bulunulmasına karar verilmiştir.



Gün içerisinde siyasi partilere veri aktarımında kesinti yaşanmış ve sorun giderilmiştir. Kesinti sırasında veri kaybı yaşanmamıştır.