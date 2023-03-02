Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: YSK'dan deprem bölgeleri için ilk talimat! "Sağlam depolara dokunulmasın"
ABONE OL

YSK'dan deprem bölgeleri için ilk talimat! "Sağlam depolara dokunulmasın"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor. Yapılan incelemeler kapsamında YSK depremde hasar almayan depolara dokunulmaması ve hasarlı depolar taşınsın talimatı verdi... Fevzi Çakır'ın haberi...

Son dakika: YSK'dan deprem bölgeleri için ilk talimat!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), deprem bölgelerinde görevlendirilen heyetin incelemelerinin sonrası ilk talimatlarını verdi. YSK sahadan gelen ilk bilgiler doğrultusunda; seçim malzemelerinin bulunduğu depolardan sağlam olanların hiçbir şekilde boşatılmaması, hasarlı olanların ise sağlam binalara taşınması talimatını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, depremin vurduğu illerde seçimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için deprem bölgelerine heyet göndermişti.

YSK’dan yapılan açıklamada; "6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ile 20 Şubat'ta Hatay'ın defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı tarafından görevlendirilen heyetler 11 ili kapsayan deprem bölgesinde incelemelerde bulunacaktır" denildi.

İLK İNCELEME SONUÇLARI KURULA ULAŞTI

Bu kapsamda; YSK tarafından görevlendirilen 60 kişilik heyet deprem bölgelerine gitti. Heyet; ilk etapta il ve ilçe seçim kurulları ile seçim malzemelerinin bulunduğu depolarda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin sonucu Yüksek Seçim Kurulu’na bildirildi.

YSK’DAN SEÇİM MALZEMELERİ İÇİN ÖNEMLİ TALİMAT

Edinilen bilgilere göre; ilk inceleme sonuçları üzerine Kurul bazı talimatlar verdi. Buna göre, YSK, sahadan alınan ilk bilgilere göre, sandık ve oy verme kabini gibi seçim malzemelerinin bulunduğu depolardan sağlam olanların hiçbir şekilde boşaltılmamasını istedi.

Hasarlı depoların içerisinde bulunun seçim malzemelerinin ise sağlam yapılara taşınarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması hususunda ilgililer talimatlandırıldı.

Öte yandan, YSK tarafından görevlendirilen heyetin deprem bölgelerinde çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Özer açıkladı: 10 ilden 202 bin 817 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi
GÜNDEM 10 ilden 202 bin 817 öğrencinin nakil işlemi ...
Son dakika: Kahramanmaraş depreminde kırılan fay 50 saniye sonra Hatay'a ulaştı - Haberler
GÜNDEM K.Maraş depremi 50 saniye sonra Hatay'ı yıktı!
Bakan Özer: Öğretmenler için afet seminerleri başlattık
GÜNDEM Bakan Özer: Öğretmenler için afet seminerleri ...
Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi
GÜNDEM Feribot yangını! İçerisindeki araçlar da yandı
EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?
GÜNDEM EYT yasası Meclis'ten geçti! İşte son durum...
Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi
GÜNDEM Feribot yangını! İçerisindeki araçlar da yandı
Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri: 2023 Aile Destek Programı Mart ayı ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası sorgulama
GÜNDEM Aile Destek Paketi Mart ayı ödeme tarihleri
Son dakika: Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı! "Dere yatağına bina yaptık, denetim yoktu”
GÜNDEM Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinin ifadesi ortaya ...
SON DEPREMLER BUGÜN 2 MART 2023 | Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
GÜNDEM Artçı sarsıntılar sürüyor!
Son dakika: Altılı masa toplanıyor! 12'nci toplantıda Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor
GÜNDEM Altılı masa toplanıyor! 12'nci toplantıda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.