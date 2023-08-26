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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Zafer Partisi 2'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Zafer Partisi 2'nci kuruluş yıldönümünü kutladı

        Zafer Parti'nin kuruluşunun 2'nci yıldönümü kutlandı. Genel Başkan Ümit Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 28 Ağustos'ta tek İstiklal Madalyası sahibi ilçe olan İnebolu'dan Ankara'ya 300 kilometrelik yolu yürüyeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:18 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:18
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        Zafer Partisi 2'nci kuruluş yıldönümünü kutladı
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin, verdiği mücadeleyle Türk milletini 21. yüzyılda yeni bir zafere götüreceğini söyledi.

        Özdağ, Zafer Partisinin 2'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

        Partisinin Türk siyasetinde derin etkiler yapmayı bütün olumsuz şartlara rağmen başardığını belirten Özdağ, şöyle devam etti:

        "26 Ağustos, Zafer Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. 26 Ağustos, Büyük Taarruzun, Malazgirt Meydan Savaşı'nın yıl dönümü yani ağustos ve 26'sı bir zaferler ayı ve günü. İnşallah Zafer Partisi de verdiği mücadeleyle Türk milletini 21. yüzyılda yeni bir zafere götürecek."

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        Partiyi kuran, Türkiye'nin her yerindeki arkadaşlarına teşekkürlerini ileten Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 28 Ağustos'ta tek İstiklal Madalyası sahibi ilçe olan İnebolu'dan Ankara’ya 300 kilometrelik yolu yürüyeceklerini bildirdi.

        Özdağ, yürüyüşü 11 Eylül'de Anıtkabir'de bitireceklerini kaydetti.

        Ülkenin karşı karşıya olduğu en yaşamsal sorunun sığınmacılar olduğunu savunan Özdağ, artık bir "istila"ya dönüşerek resmi rakamlara göre sayılarının 17 milyona ulaştığını ileri sürdü.

        AK Parti'yi ve iktidara gelmesine destek veren ittifak üyelerini eleştiren Özdağ, sığınmacı sorunuyla Türk milletinin karşı karşıya geldiğini belirterek, "iktidarın uyguladığı politikaları örtülü olarak destekleyen 'sarı muhalefet'in de sığınmacı sorununun bu boyuta gelmesinde büyük payının olduğunu" ifade etti.

        Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin sığınmacılara yönelik sürdürdüğü 2 yıllık mücadele ile Türk milletinin ülkesini geri alabileceğine, sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollayacağına dair inancını ayağa kaldırdığını belirterek, artık sığınmacı ve kaçakların vatanlarına geri dönebileceğine inandıklarını söyledi.

        Konuşmasının ardından Özdağ, toplantıya katılanlarla birlikte yıl dönümü pastası kesti.

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